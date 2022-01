Vinte nga Shqipëria, sekuestrohen 300 kg drogë në Serbi (VIDEO)

Janë sekuestruar 300 kg marijuanë në Serbi e cila vinte nga Shqipëria.

Sipas mediave serbe,pakot e drogës u gjetë në një furgon në fshatin Turija, ndërsa janë arrestuar 5 persona.

Policia ka arrestuar shtetasit, E. N. (1972), M. A. (1987), F. L. (1993), B. S. (1982) dhe A. T. (1953).

Të dyshuarit janë arrestuar në flagrancë teksa ishin duke dorëzuar marijuanën të cilën e kanë transportuar me furgon në rrugën ndërmjet Tërnovcit të Madh dhe fshatit Turija. Gjatë kontrollit të lokalit dhe automjeteve që kanë përdorur trafikantët janë gjetur 87 pako me marijuanë të përgatitura gati për shitje. Të dyshuarve iu është caktuar masa e ndalimit deri në 48 orë dhe më pas do të dërgohen në prokurorinë kompetente brenda afatit ligjor.

‘Me këtë aksion të suksesshëm të konfiskimit të drogës në Tërnovc të Madh, policia serbe edhe një herë ka treguar se nuk ka vend, qytet apo fshat në Serbi ku të mos zbatohet dhe zbatohet ligji. Policia serbe ka treguar se ligji është i vlefshëm në çdo pjesë të vendit tonë dhe se askush nuk do të mund t’i anashkalojë dhe shmang ligjet tona.’- tha ministri i Brendshëm serb Aleksandar Vulin.