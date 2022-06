“Dumani me një plumb në mushkri që nëse hiqet i rrezikon jetën”

Gazetarja Klodiana Lala ka folur në Opinion lidhur me dëshmitë e të penduarit të drejtësisë, Nuredin Dumani.

Lala tha se Dumani ende ka plumbin në mushkri nga atentati i bërë në Elbasan dhe nëse i hiqet i rrezikohet jeta.

“Nuredin Dumani ka folur orë të tëra i regjistruar me audio dhe video, sepse duke qenë se plumbi mundi të rrezikojë jetën nga momenti në moment. Dumani e ka plumbin në mushkri dhe nëse plumbi hiqet mjekët thonë se ai nuk mbijeton dot. Kështu që ai do të jetojë me plumbin në mushkri sa të ketë jetën”,-tha Lala.