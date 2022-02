Do të depozitohet në SPAK dhe Prokurori, Meta: Firmosa kallëzimin për funksionarët e Kuvendit

Presidenti Ilir Meta ka dalë në konferëncën për mediat të paralajmëruar dhe menjëherë ka njoftuar se ka firmosur një kallëzim penal për funksionarët e Kuvendit.

“Ky kallëzim do të depozitohet në SPAK dhe Prokurori”, thotë ndër të tjera Meta.

Pjesë nga fjala e Metës:

Kam firmosur sot kallezimin penal kunder strukturave dhe funksionarëve pergjegjes te Kuvendit me akuzen e “Falsifikimit te dokumentave”. Kallezimi penal do depozitohet ne Prokurori dhe ne SPAK. Krimi i falsfikimit eshte shume flagrant.

Ndodh per here te pare ne nje seance publike te Gjykates Kushtetuese nga Kuvendi i Shqiperise ne nje proces qe ndodh per here te pare kunder Presidentit te Republikes. Këtu kemi të bëjmë me themele të Republikës që janë tronditur rëndë. /albeu.com