Edhe përgjatë ditës së diel do të kemi mot të paqendrueshëm në të gjithë territorin.

Paraditja do të jetë me mot të kthejllët dhe me temperatura të larta, të cilat në mesditët pritet të arrijnë në 30 gradë celcius.

Ndëkrohë që pasditja do të sjellë rreshe shiu, të cilat hera herës do të vijnë në formë stuhije.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-8m/s, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.