Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Sot, më 11 gusht 2024, dollari amerikan blihet me 91 lekë dhe shitet me 92 lekë.

Euro blihet me 99.5 lekë dhe shitet 100.3 lekë.

Franga zvicerane këmbehet në blerje me 104.7 lekë, ndërsa në shitje me 105.7 lekë.

Paundi britanik blihet me 115.7 lekë dhe shitet me 116.7 lekë.

Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 66 lekë, ndërsa në shitje me 67 lekë.

Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja: