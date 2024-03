Berisha: Shqipëria sot i ngjan një vendi në të cilin banorët e saj, 83 përqind e tyre duan të largohen

Në fjalën e tij ish kryeministri, Sali Berisha ka përsëritur thirrjen e tij për një qeveri teknike, në mënyrë që sipas tij shqiptarët të votojnë të lirë dhe pa presionet e qeverisë së Ramës.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta, mirënjohje të pakufishme.

Asgjë, asnjë pengesë nuk iu ndalon ju në këtë betejë, e cila do të ketë fundin fitimtar të saj.

Në këtë betejë, në të cilën ne përballemi me diktaturën që bazohet në pushtetin, në aleancë me krimin, me vjedhjen, me drogën, mashtrimin e shqiptarëve.

Kjo diktaturë me propagandën e saj faktohet sistemi i mashtrimit të madh.

Çdo ditë, tonelata gënjeshtra dhe mashtrime derdhen mbi qytetarët shqiptarë.

Çdo ditë dhjetëra milionë euro pasuri të tyre, vidhen nga qeveritarët.

Çdo ditë lartësohen kullat e qeverisë si monumente të shëmtuara të drogës dhe korrupsionit.

Çdo ditë mbulohen krimet e shëmtuara që kryhen nga qeveritarët dhe bandat e tyre.

Shqipëria sot nuk ka një të dytë në Europë.

Shqipëria sot i ngjan një vendi në të cilin banorët e saj, 83 përqind e tyre duan të largohen.

Ndërkohë që ajo ka në vetvete pasuritë më përrallore.

Por këto pasuri plaçkiten çdo ditë nga qeveritarët hajdutë.

Këto pasuri, në vend të një bekimi, shndërrohen në një mallkim të vërtetë për qytetarët shqiptarë.

Miqtë e mi, ka ardhur koha në një betejë në mosbindje civile, t’i shkurtojmë ditët kësaj qeverie.

Të krijojmë qeverinë teknike në mënyrë që shqiptarët të zgjedhin me votën e lirë përfaqësuesit e tyre.

Të votojnë me votën e lirë opozitën dhe unë i garantoj qytetarët shqiptarë se PD do bëjë gjithçka për një ndryshim të shpejtë, të plotë, të fuqishëm të gjendjes katastrofale.

Po dhe po. Në Shqipëri nuk do sundojnë bandat, po do sundojë ligji dhe vetëm ligji.

Në Shqipëri me gërshërët e ligjit do t’i priten duart atij që do të guxojë të prekë pasurinë publike, të vjedhë të ardhurat tuaja, taksat tuaja.

Në Shqipëri, pasuritë do të kthehen në mirësi për qytetarët.

Në dyfishim rrogash, dyfishim pensionesh, në përmirësim cilësor të arsimit, në garantimin e një shërbimi shëndetësor dinjitoz, efiçent, siç e meritoni.

Shqipëria do jetë vendi ku liritë dhe të drejtat e qytetarëve do respektohen, do të garantohen. Ku libri themelor i shtetit, Kushtetuta do sundojë mbi çdo ligj tjetër.