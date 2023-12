Berisha reagon pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese: Komisioni Rama-brava votoi për arrestimin e kryetarit të opozitës

Ish-kryeministri Sali Berisha hodhi akuza të ashpra nga Parlamenti, ndërsa vendimin e Gjykatës Kushtetuese që nuk pranoi ankesën e deputetëve të opozitës për masat ndaj tij, e quajti antikushtetues.

“Janë deputetët e opozitës, të cilët me vendosmëri kanë denoncuar dhe denoncojnë vjedhjet e paimagjinueshme, aferat e shekullit të Edi Ramës, familjarëve të tij, Taulant Ballës dhe ministrave. Deputetët e opozitës i kanë kallë tmerrin mazhorancës. Parlamenti ka më shumë gardist se deputetë. Parlamenti de fakto ka kaluar në ilegjitimitet dhe antikushtetues. Pas një vendimi antikushtetues të Gjykatës Kushtetuese, të vendimit antikushtetuese të komisionit Rama-Brava votoi për heqjen e imunitetit tim dhe arrestimin e kryetarit të Partisë Demokratike duke besuar se në këtë mënyrë do të mposhtin opozitën. Ky krim nuk mund të mposhtë kurrë opozitën dhe dëshmon se në Shqipëri ka një opozitë të fuqishme që qëndron e palëkundur kundër kësaj bande në pushtet që ka vendosur diktaturën e saj. Përpjekja që bënë më 9 shtator kjo bandë me bandën ndërkombëtare të Xhorxh Soros, dështoi në mënyrë spektakolare. Kjo përpjekje do të dështojë me turp”, tha Berisha nga Kuvendi.