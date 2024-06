Berisha: Një vend që s’ka drejtësi, s’mund të ketë kurrë liri. Në 11 korrik të gjithë bashkë për të mposhtur pushtuesin e egër, Ramën

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka theksuar se në një vend që nuk ka drejtësi, nuk mund të ketë liri.

‘Diktatura e bandave është diktatura më mizore, se ajo nuk asnjë rregull’, u shpreh Berisha në fjalën e tij gjatë tubimit qytetar.

Berisha: Mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia më të përzemërta, mirënjohjen time më të pakufishme, ju qëndrestarëve dhe qendrestareve, misionavërë dhe misionarëve të kauzës së drejtë, të çdo shqiptari të ndershëm, të çdo shqiptari patriot, liridashës.

Ju përshëndes me shumë mirënjohje ju, oratorët fjalëzjarrtë të kësaj platforme, të cilën nga tmerri dhe ferri i të vërtetave që mbron, Edi Rama me mjetet e tij që kontrollon, e censuron në mënyrën më primitive.

Por sot dhe çdo ditë, ne bëhemi gjithnjë e më të vendosur si shpresa e fundit e shqiptarëve, për të shpëtuar ata nga forma më e keqe e diktaturave, diktatura e bazuar në aleancën e pushtetit me krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve.

Diktatura e bandave është diktatura më mizore, më e egër, se ajo nuk asnjë rregull, asnjë normë, asnjë standard.

Ajo bazohet fund e krye, në kodet e mafias, në ligësinë, keqësinë e atyre që qeverisin dhe sundojnë vendin.

Të dashur miq!

Një vend që nuk ka drejtësi, nuk mund të ketë kurrë liri. Dhe po marrim vetëm këtë aspekt.

Ju jeni dëshmitar të denoncimeve të vazhdueshme që nga shtatori e gjer sot, i akteve kriminale, madje dhe para saj, të skrapit të partisë.

Denoncimit me fakte, me dokumente si një vegël e verbër në duart e Edi Ramës dhe bandave të krimit.

Miqtë e mi!

Ftoj shqiptarët të rikujtojnë pak vetëm dy operacionet e fundit. Metamorfozën 3, në të cilën Altin Dumani, në fakt njeri i pabesë dhe ndaj kushëririt të tij, që i shet dosjen, mbasi pendohet, me të madhe trumbetoi se lëshoi 51 mandate. Dhe pasi ishin njoftuar një e nga një me radhë, u arrestuan 4 apo 5 njerëz, të cilët së shpejti do të dalin se nuk kanë lidhje për çfarë janë arrestuar.

Asnjë nga bosët e 7 familjeve mafioze të njohura në Shqipëri dhe Europë nuk u arrestua. Asnjë nga zyrtarët e Metamorfozës nuk u arrestua.

Por për ti dalë fytyra e vërtetë, skrapit të partisë, si një organ i turpshëm i komitetit të PS-së, mendoj se operacioni i fundit me 20 mandate arresti tregoi shumë qartë se, ai që përpiqet të ua shesë ju, si drejtësia e re, nuk është gjë tjetër veç se një seksion i PS-së, mandatet e të cilës firmosen sipas urdhrave të kësaj partie.

Dekonspirohen sipas urdhrave të kësaj partie.

Ja miqtë e mi, u bë një javë, kush është arrestuar nga 22 mandatet e Altin Zamanit, Altin zagarit e këtij tregtari të pafytyrë të ligjit dhe të drejtës.

Me thoni mua. Cili u arrestua?

Ua them unë.

Eva Blush ja mbathi jashtë shtetit.

Habilajt me mace e mi, kanë ikur jashtë shtetit, sepse e drejtonin dhe Vox-in e partisë ata. E kishin portalin që e përdornin ditë e natë, në mbrojtje të Edi Ramës.

Ikën të gjithë me radhë, me radhë.

Kurse krimineli në krye të skapit Altin Zamani i mashtron shqiptarët, jo jo thotë, është operacion në vazhdim.

Ka më të shpifur se këta, më të turpshëm se këta.

Ka më kriminelë se këta, të cilët mbrojnë, amnistojnë krimet më të rënda të këtij vendi dhe mburren se kanë mbështetje ndërkombëtare.

Thirrja ime për partnerët është; mos mbështesni prokurorët e narkoshtetit, sepse është mbështetje për narkoshtetin.

Nëse ata punojnë për ju, merrini në dherat tuaja, shqiptarëtç kanë nevojë për prokurorët e vet.

Shqiptarët u duhet drejtësia e tyre.

Shqiptarëve nuk u duhen lakej që punojnë për të huajt dhe kundra shqiptarëve, duke amnistuar kriminelë, duke amnistuar krime monstruoze elektorale, duke amnistuar vrasës me pagesë, duke amnistuar qeveritarë që kanë vjedhur dhjetëra e qindra milionë euro.

Më thoni ju zotërinj kujt doni të ja shisni ju këta, i merrni për vete, se këta shqiptarët nuk janë, këta janë anti shqiptarë, janë kriminelë.

Jepuni çdo dekoratë, por për shqiptarët janë turpi, krimi, janë faqja e zezë.

Lënia e shqiptarëve pa drejtësi, është një nga aktet më të rënda në historinë e një vendi dhe kjo është vepër e Xhorxh Sorosit, e kësaj mostre të njerëzit, është vepër e armikut të demokracisë Xhorxh Soros, që korrupton politikanë në vendin e tij, Europë dhe botë.

Që është sot kryekurruptori i globit.

Ndaj dhe miqtë e mi, shpresa e vetme jeni ju.

Ndaj këtij regjimi kalbësirë, që u përzë ju çdo ditë nga vendi juaj.

Këto ditë mediat publikuan të dhëna se në muajin prill, një gjykatëse e përgjegjshme para ligjit dhe me integritet ka urdhëruar Dumanin e partisë, këtë faqezi që nuk ka ligj dhe as kushtetutë, të hetojë të gjithë procesin e mbledhjes së të dhënave për Belerin, hetim i cili rrëzon nga maja në themel, piramidën e mashtrimit të ngritur ndaj tij.

Me urdhër të Edi Ramës, Dumani nuk zbaton urdhrin e gjykatësit, sillet si bandit, si horr që nuk ka ligj e moral.

Po natyrisht çfarë mund të presë njeriu nga një njeri që qëndron në post, në kundërshtim me kushtetutën, që nuk ka votat sipas përcaktimit të kushtetutës për të marrë atë post.

Por e merr si kukull, si marionetë e shpërfytyruar e të tjerëve, e mafias, e mafias shqiptare ndërkombëtare.

Miqtë e mi!

Të vërtetat dhembin. Edhe njëherë ju kujtoj një fjalë të Mark Tuin. Thotë se; kur thua të vërtetën duhet të harrosh çdo gjë.

Dhe kjo është rruga që ndjekim dhe do të ndjekim ne.

Ne do të ju themi shqiptarëve çdo të vërtetë, sepse ata sot si asnjë komb tjetër, janë një komb pa drejtësi.

Se ata sot si asnjë komb tjetër në planet janë një komb që po treten si bora para rrezeve të diellit, po zhduken.