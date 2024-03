Berisha: Do ta pyes sot këtë llum gjykatëse; Irena Spata e ke quajtur ndonjëherë veten ti?

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha në zhvillimin e protestës kundër arrestimit të tij është shprehur përpara qytetarëve se ka qenë betejë e vështirë sepse përballja me krimin është me pasoja.

Berisha: Ka qenë betejë e vështirë dhe e tillë mbetet sepse përballja me krimin, përballja me njerëz të zhveshur nga çdo moral, përballja me kreun e organizatës kriminale që quhet qeveri shqiptare, sigurisht që është e vështirë, është me pasoja, por është jetike dhe vendimtare për të ardhmen e këtij vendi. Edi Rama këto dy muaj, këto 60 ditë të tuaja, ka dalë në pah para çdo shqiptari, ka nxirë para çdo atdhetari, para çdo atdhetari të lirë në Europë, si figura politika më karikaturë.

Si një diktator i llojit të Musolinit, i Ajatollahëve, të Llukashenkos që ka frikë dhe tmerr nga kundërshtari politik dhe që përdor çdo mjet të paligjshëm, dhunon kushtetutë dhe ligje për ta mbajtur atë në arrest shtëpie. Përdor llume njerëzore të llojit Dumanrë dhe Manekër, njerëz që kanë për moral krimin, apo Kraja dhe Millonaj. Këtu para jush i kam shtruar një pyetje asaj turp gjykatëses, apo ti themi haptas llum gjykatëses.

I kam shtruar një pyetje; a je përzënë ndonjëherë nga ndonjë vend për punëra llumi? Nuk ka kthyer përgjigje. Sonte do ta pyes në emrin tuaj dhe mbarë shqiptarëve, këtë llum gjykatëse; ke përdorur ndonjëherë mbiemrin Spata se të është dashur. Irena Spata e ke quajtur ndonjëherë veten ti? Nuk te turp ti moj, ti je një hajdute ordinere, e paftyrë, pa pamoral, pa asgjë, që mbahesh aty si skllave e krimeve tua. Sonte i them këto në emër të betejës tuaj të përnatshme.