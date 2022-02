“Bën mirë të ikësh, merr me vete dhe Berishën, Metën dhe Lulin”, ja si përgjigjet Rama

Replikat e kryeministrit Edi Rama me qytetarët nuk mungojnë asnjë ditë.

Një komentues ka vlerësuar punën e kryeministrit Edi Rama për Shqipërinë, por sheh të arsyeshme që vendi ynë ka nevojë për ndryshim politik, dhe i ka kërkuar kreut të qeverisë të largohet bashkë me presidentin Ilir Meta, kreun e PD-së Lulzim Basha dhe ish-kryeministrin Sali Berisha.

Rama i përgjigjet se nuk ka punë në “thesin” ku e ka futur.

Qytetari: Ke bere shume vepra qe nuk i mohojme dot. Por, shqiperia ka nevoje per ndryshim politik. Bën mire te ikesh. Merr me vehte edhe Berishen dhe Meten dhe Lulon.

Rama: Gjithkush mund te mohoje cfare te deshiroje, kjo eshte liria, ashtu sikunder cdokush eshte i lire te beje kerkesa qe nuk plotesohen, po meqe te kam mik ketu ne rrjet pavaresisht se voton tjeter per tjeter, po ta them se ne ate thes ku me ke futur nuk kam pune fare./albeu.com