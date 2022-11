Balla-Spahos: Po filloi projekti i Portit të Durrësit, ju nuk fitoni asnjë palë zgjedhje

Kryetari i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla është përplasur me deputetin demokrat Edmond Spaho gjatë seancës së sotme plenare.

Balla tha se pavarësisht kundërshtimeve të opozitës, qeveria do të vijojë me projektin për Portin e Durrësit. Sipas tij, arsyeja që Berisha është nxehur, është se janë lënë jashtë këtij projekti.

Debati:

Balla: Përmenda pak më parë përsëri Portin e Durrësit. Për të gjitha idiotësitë, për të gjitha shpifjet që thuhen për këtë projekt, ne nuk kemi për të pushuar asnjë moment. Arsyeja pse ju jeni bërë lukuni për të sulmuar këtë projekt, është se vëllezërit e Saliut, non grata, kolegë të Saliut janë përzënë. As Zeni, as Saliu, as familjarët e tij nuk mund të blejnë asnjë pronë këtu. Asnjë non grata nuk mund t’i afrohet asnjë centimetri katror të këtij projekti. Prandaj është nxehur Saliu, o Mondi. E keni të qartë që po filloi Projekti i Durrësit ju nuk fitoni as në Durrës, as në Shqipëri, as në 2023 as në 2025 dhe as në 2029.

Spaho: Sa për shakanë që bëre me non gratat, ka filluar Vangjush non grata po shet pallatet atje. Na tregoni përralla këtu. Sa për Damianin prisja të më thoshte spiun. Por pastaj u kujtova që Damiani vetë ka punuar në SHIK. Damiani është siç thotë ajo fjala “ç’i sheh syri, ia vjedh dora.”