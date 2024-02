Bajram Begaj uron Presidentin e sapozgjedhur hungarez: Mezi pres të punojmë së bashku

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, i përcolli një mesazh urimi Zotit Tamás Sulyok për zgjedhjen në postin e Presidentit të ri të Hungarisë. Sulyok u zgjodh të hënën në krye të shtetit me votat e parlamentit hungarez.

“Urime, Tamás Sulyok, për zgjedhjen si President i Hungarisë!

Mezi pres të punojmë së bashku, të forcojmë partneritetin dhe bashkëpunimin midis vendeve tona”, shkruan Presidenti i Republikës në profilin zyrtar në platformën X.

Congratulations to Tamás Sulyok on his election as President of Hungary.

Looking forward to working together, enhancing our countries’ partnership and cooperation.

🇦🇱🇭🇺

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) February 27, 2024