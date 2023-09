Baba për herë të parë në moshën 59 vjeç, mjeku shqiptar: Nga gruaja e parë u divorcova sepse nuk donte fëmijë

Mjeku shqiptar Skënder Murtezani i cili është bërë baba në moshën 59-vjeçare, ka qenë në një lidhje me Skype në “Shqipëria Live”, ku tregoi emocionet dhe eksperiencën e tij.

Ai jeton në Amerikë, ku ushtron edhe profesionin e tij si epidemiolog. I pyetur se pse mori vendimin që të bëhej baba në një moshë kaq të vonshme, Skënder Murtezani u shpreh se në martesën e parë nuk patën fëmijë sepse ish-bashkëshortja e tij nuk dëshironte.

Ajo ishte e kënaqur me jetën që bënte dhe kjo ishte dhe arsyeja kryesore pse u ndanë. Epidemiologu shprehet se ka një respekt të madh për të, por ai duhet të vazhdonte jetën që dëshironte, të krijonte një familje me fëmijë.

Epidemiologu tregon se pasi u nda, u njoh me Linditën nga Korça, të cilët u martua dhe kanë sjellë në jetë një djalë i quajtur Bersantin.

“Linda kishte një lindje të vështirë, por të vlefshme për të dy ne, jemi lidhur shumë me Bersantin dhe është shumë i veçantë. Ndoshta kam bërë të mira në këtë jetë, që Zoti ma solli në jetë fëmijë të tillë dhe i uroj shumë shëndet. Të gjitha sukseset që kam pasur qoftë në sport kur isha i ri, pastaj më vonë me profesionin, me masterin që mora, isha entuziast por 50% u plotësova, por lindja e djalit plotësoi dhe 50% tjetër, që ishte një gjë shumë e madhe. Inkurajoj të gjithë që të mos e mendojnë dy herë njerëzit të lindin fëmijë”, u shpreh ai.

I pyetur nëse është i shqetësuar se çfarë do ndodhë me fëmijën pas 10-20 vitesh kur ai të moshohet, doktori shprehet se çdo fëmijë e ka fatin e vetë dhe nuk duhet nisur me këtë ide.

Madje ai është tepër aktiv me sportin dhe përpiqet të kujdeset mirë për veten e tij që të jetë në gjendje të merret me të birin dhe të jetë në formë.