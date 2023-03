As me Alibeajn as me Berishën, deputetët e PD i bashkohen Shpëtim Idrizit

Deputetet Avdullaj dhe Ademaj, me Shpëtim Idrizin në fushatë

Partia Demokratike prej më shumë se një viti ndodhet në një situatë të vështirë, pasi demokratët janë të ndarë në dy kampe.

Duket se kështu do të futen edhe në zgjedhjet vendore të 14 majit.

Megjithatë, ka dhe deputetë në PD që janë distancuar si nga Alibeaj ashtu dhe Berisha.

Deputeti i Vlorës Gëzim Ademaj dhe ai i Fierit, Nustret Avdullaj i janë bashkuar fushatës së Shpëtim Idrizit. PDIU ka deklaruar hapur se do të garojë e vetme në zgjedhjet lokale të 14 Majit, pasi Berisha ka në koalicion Vangjel Dulen.

Siç shihet dhe nga fotot e mëposhtme, dy deputetët demokratë të Fierit dhe Vlorës kanë zgjedhur që t’i bashkohen fushatës së Shpëtim Idrizit, duke qëndruar larg përplasjeve në Partinë Demokratike.

“Se bashku me Deputetin e Vlores Gezim Ademaj , Deputetin e Fierit Nustret Avdullaj dhe Drejtuesin e Fondacioni Çamëria “Hasan Tahsini” Alket Veliu, takim me drejtuesit e fushates per zgjedhjet vendore ne Vlore. Pdiu e Vlores sic e theksoj nje nga qendrestaret ne vite nuk eshte as e majte e as e djathte por eshte me ÇAMERINE”, shkruan kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi.

/Albeu.com/