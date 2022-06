Apeli i GJKKO lë në fuqi vendimin për sekuestrimin e pasurive të vëllait të deputetit të PD

Apeli i Gjykatës së Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, ka lënë në fuqi vendimin për konfiskimin e pasurive të Gazmend Mahmutaj, vëllait të deputetit të PD, Kasem Mahmutaj.

Përmes një njoftimi bëhet me dije se Apeli i GJKKO në seancën e kësaj të mërkure la në fuqi vendimin për sekuestrimn e pasurive të Gazmend Mahmutaj.

Njoftimi: Komunikohet në mënyrë të përmbledhur se, sot më datë 15.06.2022, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, u shpall vendimi lidhur me çështjen e regjistruar me nr. 82 akti, datë 27.04.2022 regjistrimi, mbi ankimin e subjektit G.M. dhe personave të afërm, lidhur me “Kundërshtimin e vendimit nr. 11, datë 22.02.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, që ka disponuar mbi konfiskimin e disa pasurive”, ku trupi gjykues i Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i përbërë nga gjyqtarët Nertina Kosova, Dhimitër Lara dhe Daniela Shirka vendosi:

– Lënien në fuqi të vendimit nr. 11, datë 22.02.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.