Aksident në Shkodër, shoferja përplas 56-vjeçaren me biçikletë

Një aksident është regjistruar mëngjesin e sotme, 25 tetor, në Shkodër.

Policia bën me dije se ngjarja ka ndodhur në orën 07:45, në lagjen “Tre Heronjtë”.

Automjeti ti me drejtuese shtetasen me inicialet M. N., 34 vjeçe, ka aksidentuar shtetasen me inicialet Z. M., 56 vjeçe, që lëvizte me biçikletë.

Kjo e fundit u dërgua në spital, në gjendje jashtë rrezikut për jetën.

Me drejtuesen e automjetit po kryhen veprimet procedurale.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit./Albeu.com