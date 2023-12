Aksident i rëndë në “Elbasan-Librazhd”, 6 të plagosur, mes tyre një e mitur

Gjashtë persona janë plagosur si pasojë e një aksidenti të ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor “Elbasan-Librazhd”.

Policia njofton se në fshatin Xibrakë, automjeti me drejtues shtetasin V. Ç., 67 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. A., 39 vjeç.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar shtetasi V. Ç. dhe 4 pasagjerë që udhëtonin me të dhe, si dhe një 11-vjeçare që udhëtonte në automjetin me drejtues shtetasin A. A.

Të dëmtuarit ndodhen në kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./albeu.com