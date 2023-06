Zhaklin Lekatari: Pasurinë time mund t’ua lë maceve

Gazetarja Zhaklin Lekatari ka qenë sot e ftuar në “Shqipëria Live” bashkë me disa gra të fushave të ndryshme, ku kanë diskutuar në lidhje me një studim ku thuhet se ‘gratë pa një burrë në jetën e tyre janë më të lumtura’.

Gjatë bisedës, gazetari i ka drejtuar një pyetje duke i thënë se të gjithë pasurinë që do fitosh kujt do t’ia lësh trashëgimi nëse nuk ke një familje. Dhe Zhaklina i është përgjigjur se do t’ia lë maceve të saj ose do të bëjë një vepër bamirësie duke i dhuruar për fëmijët jetim.

Ajo tha se njerëzit janë të ndryshëm, disa duan të krijojnë familje e disa prej tyre nuk duan teksa theksoi se mund të jesh e lumtur edhe vetëm, pa një mashkull në jetën tënde.