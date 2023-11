“Zëre se nuk jemi ndarë…”, habit Soni Malaj, tregon sa herë takohet me ish-bashkëshortin

Në një moment gjatë intervistës në “Mos i bjer me top”, artistes Soni Malaj i shfaqen disa fotografi të personazheve të njohur të ekranit.

Për secilin prej tyre, Soni duhet të jepte nga një koment. Një ndër fotot që iu shfaq ishte ai i ish-bashkëshortit të saj, Mirko Luccarelli.

“Mirko, ish-bashkëshorti. Si ka dalë aty, na trembi, qyqja. Mirko qëparë më shkroi. Më çoi foto me vajzën, më tha ka dalë me shoqet e ‘unë jam nga mbrapa me biçikletë duke i ndjekur’. Kemi bashkë një vajzë të mrekullueshme, është një baba i mrekullueshëm. Jo ne çdo 3 javë, zëre se nuk jemi ndarë hiç, çdo 3 javë bashkë jemi”, tha këngëtarja e dashur për publikun shqiptar.