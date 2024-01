Zbulohet personazhi i parë në “Ferma Vip”…

Reality show më i ri në vendin tonë, “Ferma Vip” nis së shpejti. Emra që lakohen për moderatorë, për personazhet që do të jenë pjesë e kësaj superaventure, e mes tyre e gjeni dot kush është?! Po, ai që po mendoni, Sazan Guri. Në një intervistë për “ABC e mëngjesit” ai ka pranuar se ka marrë një ftesë për të qenë pjesë e “Ferma VIP”.

“Refuzova ftesën e një programi që ka të bëjë me fermat. Por kot e refuzova, kam ngarkesë të madhe ditore. ”Ferma” do të ishte mirë sepse kishte një çmim 100 mijë euro dhe nëse do ta fitoja do t’ia vija akademisë”, ka thënë ai.