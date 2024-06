Zbulohen detaje nga Big Brother Vip 4, Luiz Ejlli përballë Ilir Shaqirit dhe Egla Cenos

Pavarësisht se vetëm një muaj ka kaluar që Big Brother Vip 3 përfundoi, produksioni ka vijuar me organizimin e Big Brother Vip 4, që do të jetë një “bombë” e vërtetë.

Nga thashethemet që po qarkullojnë lart e poshtë, nëpër korridoret e Top Channel dhe gazetarëve të showbiz-it mësohet se ky edicion i ri do të mbajë emrin “Big Brother all Star”.

Së fundmi Aulona Musta ka thënë se këtë vit do të marrin pjesë tre fituesit e edicioneve të kaluara. Përveç ish-banorëve që kanë qenë pjesë e tre edicioneve të kaluara, mësohet se pjesëmarrjen e kanë konfirmuar Luiz Ejlli, Ilir Shqiri dhe Egla Ceno.

“Unë di një lajm nga disa burime që këtë vit Big Brother 4 do të jetë një Big Brother all stars ku do të hynë disa nga personazhet e tre edicioneve. Do jene ndër emrat e tjerë, Luiz Ejlli, Ilir Shqiri dhe Egla Ceno. Einxhel Shkira. Monika. Tre fituesit thuhet që e kanë konfirmuar pjesëmarrjen”, tha Aulona.