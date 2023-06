Ylli Limani “thyen rregullin”, na zbulon se çfarë po ndodh në dasmën e Arbanës dhe Eduartit (FOTO LAJM)

Ditën e sotme, Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj do të kurorëzojnë dashurinë e tyre me një ceremoni martesore në Toscana, Itali. Përgjatë ditëve të fundit ky lajm ka ngjallur shumë kureshtje në media për fustanin e nusërisë, detaje lidhur me organizimin e padyshim të ftuarit.

Personazhet VIP nuk do të mungojnë e duket se nga ky event nuk do të kemi shumë momente të dokumentuara pasi rregullat për të mos filmuar janë tepër strikte nga çifti. E mirë që kemi Yllin, i cili nuk mund të qëndrojë pa postuar dhe e vetmja gjë që ka arritur të postojë nga festa janë disa nga lulet dekoruese, teksa krahas shkruan:

Ceremonia e Arbanës dhe Edit ishte shumë e bukur… nuk po më lënë të postoj asgjë, vetëm këto lulet më thanë mund t’i nxjerr.