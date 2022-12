Xhemi Shehu poston foton e rrallë krah bashkëshortit, nuk kurseu as një dedikim romantik (FOTO LAJM)

Xhemi Shehu ka treguar se nuk i pëlqen shumë të jetë në qendër të vëmendjes dhe ruan jetën private me hermetizëm. Sidomos dy djemtë e saj dhe bashkëshortin që shumë rrallë i ekspozon në mediat sociale.

Gjatë një interviste virtuale me ndjekësit e saj në Instagram, moderatorja është pyetur se pse nuk flet kurrë për bashkëshortin. Kështu ajo ka ndarë një foto me të, ku partneri i saj është me kurriz nga kamera dhe shkruan se ai ka zgjedhur të jetë larg mediave. Por, shkruan se edhe 100 jetë po të kishte ai do ishte zgjedhja e saj gjithmonë.

“Nuk ka rrjete sociale prandaj respektoj zgjedhjen e tij. Gjithsesi, është njeri, baba dbe bashkëshort shumë i mirë. Do të ishte gjithmonë zgjedhja ime edhe po të kisha 100 jetë!”- shkruan Xhemi.

Dhe ndryshe nga shumë figura të tjera, Xhemi nuk ngurron të pranojë se djemtë nuk i ekspozon për shkak se është supersticioze. Duket folur rreth faktit se i mban të vegjlit e saj larg mediave sociale, moderatorja tha pak kohë më parë në një intervistë:

“Nuk i kam postuar shumë. Kur ishin më të vegjël kam nxjerrë ndonjë foto me mendimin se rriten e do ndryshojnë, të paktën nuk do njihen e do mbahen mend. Më smureshin sa herë i nxjerrja në rrjetet sociale, nuk më hanin bukë, iu hipte temperatura. Dhe besoj shumë te kjo energjia. Qoftë për mirë, qoftë për keq ndikojnë tek ta dhe i kam hequr”.