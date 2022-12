Xhemi Shehu e imiton në “Portokalli”, por Valbona Selimllari nuk e paska pritur edhe aq mirë (VIDEO)

Valbona Selimllari ka qenë e ftuar mëngjesin e sotëm në “Wake Up”. Ajo ka folur për jetën e saj personale por ka rrëfyer detaje edhe nga “Dancing With The Stars”. Valbona ka treguar se nuk e ka parë imitimin që i ka bërë Xhemi Shehu tek Portokallia.

Jo vetëm kaq por ish-missi shtoi se nuk i pëlqen aspak kur e imitojnë.

Missi i parë shqiptar, Vlabona Selimllari, është rrëfyer si asnjë herë më rreth jetës së saj private.



Gjatë një interviste për “S’e Luan Topi”, ajo u shpreh se kur është bërë nënë për herë të dytë ishte mjaft e pasigurtë në vetvete për rëndësinë që do i kushtonte fëmijëve e si do e ndante kohën me ta, por çdo gjë e gjeti rrugën e duhur.

“Pata ankth sepse e doja kaq shumë djalin e parë, thoja si do e duaj këtë tani do të vijë edhe fëmija i dytë, por zoti e rregullon çdo gjë. Ka aq shumë dashuri, ka pafund. Frika që pata që dhe të ndaja dashurinë mes tyre ishte e kotë. Vajza është dashuri pastaj. Është shumë pas djemve, vajzat kanë një qasje tjetër ndaj prindërve, unë kam qenë shumë e barabartë me të tre.”

Valbona Selimllari ashtu siç çdo person tjetër ka pengjet e saj në jetë, të cilat lidhen me familjen, kryesisht më nënën e saj, Ajo u shpreh se është penduar që nuk ia ka shprehur dashurinë të ëmës me fjalë.

“Unë vdes për të dhe ajo e di këtë gjë, unë nuk jam njeri fjalëshumë, për këtë më vjen keq në një mënyrë, motrat e mija janë më lajkatare, unë jo gjithmonë ja them se sa shumë e dua por nuk ka nënë që nuk e di se sa shumë e do fëmija. Është budallallëk, asgjë nuk më kushton t’ja them të dua, por nuk jam tipi. Fëmijët e mi ma thonë shumë shpesh. Kur u rriske të mbushet koka me gjëra të tjera dhe e merr si të mirqenë që ajo e di, por duhet ta dëgjojnë.”