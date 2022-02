Xhelozia e futbollistit i prishi miqësinë me Noizyn? Oriola pajtohet me reperin pas ndarjes (FOTO LAJM)

Oriola Marashi, edhe pse shume pak e dinë, ka studiuar për kanto, por suksesi i saj si modele nuk e ka lënë të na tregojë veten si këngëtare.

Në planet e modeles, kohë më parë ka qenë një këngë bashkëpunim me reperin Noizy.

Por, Oriola Marashi dhe Noizy prishën papritur miqësinë e tyre të shumëpërfolur duke shkëputur çdo kontakt me njëri-tjetrin. Shkak për këtë ka qenë futbollistyi kosovar Eros Grezda.

Grezda ishte mjaft xheloz për marrëdhënien e tyre dhe kjo ishte edhe arsyeja e konfikteve të shpeshta të çiftit që më pas i dhanë fund më njëri-tjetrin.

Pas ndarjes, Oriola i është rikthyer miqësisë me Noziyn me të cilin nuk mungojnë as batuata dhe komentet në rrjetet sociale.

Në fundi ajo ka postuar një foto në ‘Instagram’ e veshur me bikini ku dukej mjaft provokuese si gjithmonë.

“Zbrita sot në tokë të shoh se si jetojnë qeniet njerëzore!”- shkruan ajo në foto. Ndër shumë komente nga fansa të modeles ajo që u vu re ishte komenti ngacmues i reperit Noizy.

“Kështu visheni ju në mars? Më merr me vete,” -shkruan ai. Ky është vetëm sinjali i fundit që tregon se tashmë dy personazhet kanë marrëdhënien që kishin dikur si miq të mirë.