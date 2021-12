Viliani “dënon” Danielën, ndodh puthja e parë në “Love Story” (VIDEO)

Në puntatën e djeshme të “Love Story” u transmetua takimi i parë mes Danielës dhe Vilianit. Dyshja luajtën një lojë me dënime, në të cilën Daniela humbi.

Si rrjedhojë, Viliani “e dënoi” atë me një puthje të papritur në buzë.

Daniela: Më pëlqen shumë loja me dënime, dëshiron që ta bëjmë një me vezë, kujt t’i thyhet i pari do të marrë një dënim…

E imja.

Vilian: Tu thye?

Daniela: Po…

(Puthje)

Daniela: Eaaaa…

Vilian: Çfarë ke, ky ishte dënimi

Po ti puthjet me vezë i jep zakonisht?

Daniela: Jo, ti u tregove dinak dhe ma rrëmbeve sepse pulari të kisha nuk do e kishe marrë nga unë.

Vilian: Po çfarë po bën kështu me këtë letrën?

Daniela: Po mundohem të bëj një trëndafil për javën tjetër.

Vilian: Je shumë surprizuese. Në fakt doja të të falenderoja për mundësinë e takimit që më ke dhënë.