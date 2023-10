VIDEO/ Spekulimet për skandalin, Luana Vjollca reagon në emisionin e saj: Shpifje, intriga…

Moderatorja Luana Vjollca ka reaguar sërish pas aludimeve se një video e saj intime po qarkullon në rrjetet sociale.

Luana Vjollca u shpreh se kjo botë do të ishte më e bukur nëse nuk do të kishte shpifje, intriga dhe kaq shumë urrejtje.

“Imagjinoni të dashur miq se sa e bukur do të ishte kjo jetë, kjo botë nëse nuk do të kishte shpifje, intriga dhe kaq shumë urrejtje. Dhe sa e bukur do të ishte nëse vendin e tyre do ta zinte dashuria, respekti dhe e vërteta”, tha prezantuesja televizive në hyrje të emisionit të saj “Love Island”.

View this post on Instagram A post shared by Love Island Albania (@loveisland.albania)

Moderatorja dy ditë më parë hodhi poshtë pretendimet për videon intime në një postim në InstaStory, ku shkruante se është “e turpshme të hidhni baltë mbi jetën e një vajze“.

“S‘kam tatuazh“, shkroi Luana Vjollca krahas një foto të saj ku tregonte pjesën e dekoltesë.

Ndërsa shkroi: “E turpshme të hidhni baltë mbi jetën e një vajze që për gjithçka ka sot ka vendosur të zgjedhë rrugë tjetër në këtë jetë për t‘ia dalë, rrugën e punës.