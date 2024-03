VIDEO/ Roza dyshime për “burrërinë” e Bardhit, Sara: Ia prek çdo natë t*stikujt

“Burrëria” e Bardhit ka qenë shpesh herë temë diskutimi brenda në shtëpinë e Big Brother Vip. Fillimisht nga vetë partnerja e tij, Sara Gjordeni, e cila i është ankuar se ai nuk e ka mbrojtur asnjëherë në debatet që ajo zhvillon brenda në shtëpi me banorët e tjerë dhe sa herë që ajo është “kryqëzuar” nga ata.

Ndërkohë, sot ka qenë Roza Lati e cila i ka përmendur Bardhit faktin që ai nuk mbron partneren e tij. Gjatë një debati të ashpër me njëri-tjetrin Roza i është drejtuar këngëtarit duke i thënë që s’ka t*stikuj për të përballuar Sarën dhe nuk është burrë.

Por, Bardhi ashtu me qetësinë që e karakterizon i tha vetëm kaq: Kur të dalim nga këtu t’i tregoj, a do që t’i shohësh?

Debati i tyre është zhvendosur në një cep tjetër të shtëpisë, kësaj here është përfshirë edhe partnerja e Bardhit, Sara e cila me tone të ashpra i është drejtuar moderatores duke ia bërë të qartë që s’duket t’i flasë partnerit të saj në atë lloj mënyre dhe me atë fjalor.

Pjesë nga biseda:

Roza: Që ti më përmend mua te Bardhi sa herë do ti tregosh paburrërinë. I thua s’ke mbrojtur të dashurën tënde

Roza: Po patjetër, patjetër

Sara: T*stikuj kam ia kam prek unë, i ka.

Roza: I ke prek?

Sara: Po i kam prek unë çdo natë dhe ka.

Sara: Nuk i thuhet një burri nuk ke t*stikuj. Burrërin e ka treguar në disa vende që i di vetëm unë. Nuk mund ti thuash ti atij që s’ke mbrojtur të dashurën tënde dhe s’ke t*stikuj.