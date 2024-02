VIDEO/ Pas ndarjes me Ledrin, Sara ka një këshillë për të gjitha vajzat!

Ledri Vula dhe Sara Hoxha kanë qëndruar të heshtur në lidhje me lajmet e ndarjes, por postimet në rrjete sociale herë pas here janë marrë edhe si reagim. Këtë rradhë Sara ka postuar një video në TikTok ku përdor një audio me anë të së cilës duket se tregon edhe mendimin e saj për lidhjet romantike pas ndarjes.

“Ju e doni njëri tjetrin apo jo? Oh sa bukur, kjo do të kalojë shpejt! Nuk mund t’i besoni askujt! Asnjëherë!”, thuhet në videon e postuar nga Sara që direkt komentuesit e kanë lidhur me Ledrin.