VIDEO/ “Mos më rrini aty si bukurosha”, Rikja e nxehur me djemtë: Do ju nxjerr namin që jeni të gjithë zhulsa

Rikja sulmoi djemtë sot në shtëpinë e Big Brother.

E nxehur me ta, ajo u kërkoi që të pastrojnë shtëpinë, ose përndryshe do u nxjerrë namin që “janë zhulsa’. Ajo i kërkoi veçanërisht Romeos të çohej nga oborri, aty ku ishte ulur me Heidin, dhe të hidhte plehrat.

Rikja: Mos më rrini aty si bukurosha, plehrat të paktën. Romeo, çohu hajde

Romeo: 5 minuta, të jap fjalën. Puç

Romeo: Ça do me thënë me këtë tundjen e kokës?

Rikja: Është duke na zënë krimi

Rikja: Do ju nxjerr namin që jeni të gjithë zhulsa

Romeo: Po mirë

Banorët qeshin