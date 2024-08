VIDEO/ Luana Vjollca bashkon forcat me reperin e njohur, ja kënga virale e dyshes

Prej javë më parë, moderatorja Luana Vjollca, i surprizoi të gjithë me një reels ku na zbuloi pak nga kënga e saj më e re që pritej të ishte bashkëpunim, por ende nuk dinim emrin apo emrat e artistëve.

Kënga u bë virale ende pa u publikuar, ku shumë përdorues të Instagram & Tiktok e përdorën si këngë në reels-at e tyre.

Epo tanimë nuk ka më sekrete dhe Luana sapo na zbuloi gjithçka mbi HIT-in e radhës.

Ajo dhe artisti i njohur shqiptar, Lumi B, kanë bashkuar forcat për projektin e tyre më të ri.

Bëhet fjalë për një këngë që me siguri do të kthehet në hit, e cila do të titullohet “Atë natë”.

E projekti surprizues ka tashmë një datë publikimi. Ditën e nesërme, ora 18:00 do të na gjejë me youtube-n hapur, duke pritur padiskutim një nga këngët që do e dëgjojmë kudo këtë verë.

Dyshja kanë publikuar foton me datën e lançimit në instagram, teksa shfaqen të kombinuar me njëri-tjetrin: Luana me format trupore perfekte sensuale dhe Lumi B, i kuruar në çdo detaj.