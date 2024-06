Mbrëmjen e djeshme, Kuqezinjtë mbyllën rrëgëtimin e tyre në kampionatin Europian, pasi u mundën 1 me 0 nga Spanja.

Gjithsesi, tifozeria ishte e zjarrtë deri në minutat e fundit, si në stadium ashu edhe në shtëpinë e çdo shqiptari.

Aktori i humorit Bes Kallaku, ka treaguar se ndeshjen e ka parë në shtëpi, me mamin.

“Duhet të kisha dal me pa ndeshjen me çunat. Jam duke e parë me mamin”, shprehet aktori.