VIDEO/ Djali i Kim Kardashian krah Messi-t në LA Galaxy

Djali 8-vjeçar i Kim Kardashian dhe Kanye West ishte në stadiumin e LA Galaxy për ndeshjen kundër Inter Miami dhe shoqëroi Lionel Messin në fushë teksa dilte nga dhomat e zhveshjes. Djali i vogël është një fanatik i futbollit dhe vazhdimisht i kërkon nënës së tij të udhëtojë në Evropë për të parë ekipet e tij të preferuara.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr

— Kim Kardashian (@KimKardashian) February 26, 2024