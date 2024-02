Rike Roçi ka debatuar ashpër mbrëmë (e hënë) në Big Brother VIP Albania 3 me Egla Cenon.

Kjo pasi Rikes i erdhi inati duke thënë se shkon i mbush me llafe dhe i thotë fjalë për të vajzave me të cilat rri brenda, e në këtë rast Vesës. Debati i tyre ka agravuar, sa edhe kanë folur me tone të larta, duke kaluar edhe në ofendime. “Plakë, shtrigë, plakë e stazhonuar, e çmendur”, kanë qenë fjalët e Roçit drejtuar aktores.