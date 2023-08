Vetëm pak dite larg! Kush është surpriza që të gjithë presin nga Capital T në koncert

Jemi vetëm pak ditë larg koncertit “Time Capsule” të Capital T. Reperi organizoi pak ditë më parë në Prishtinë një festë private me miqtë, gazetarët dhe bashkëpuntorët, e mes tyre nuk mungoi as Adrola Dushi, me të cilën është përfolur prej kohësh se janë në një lidhje.

Edhe pse asnjëri nuk e ka pohuar, herë pas here shenja kanë lanë të kuptohej se mes tyre ka diçka më shumë.

Pas përfundimit të festës, Adrola postoi në Instagram foto me personat që ishin të pranishëm, por vetëm me të “zotin” e festës jo. Ajo u pyet nga ndjekësit se përse nuk ka bërë foto me Capital T. Ja përgjigjia më poshtë:

“E pse me Capital T ske ba foto?”

“Këtë pyetje i bëra vetes tani që pashë fotot”- shkruan Adrola.

Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë, Capital T pranoi për herë të parë se është në një lidhje dashurie. Mos ndoshta konfirmimi final i dashurisë së tyre do të ndodhë në “Time Capsule”?