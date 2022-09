Vetëm dy ditë pas lindjes, Arbana Osmani mahnit rrjetin me daljen e parë (FOTO LAJM)

Arbana dhe Zoi kanë dal sot nga materniteti dhe kanë shkuar në shtëpi. Aty Eduarti ishte kujdesur t’i priste me një ambient plot me tollumbaca rozë, balona e buqeta me lule.

Arbana postoi disa foto nga surpriza duke u shprehur falenderuese, por per me teper duklet mahnitese.

“U riktheva në shtëpi me të ëmblën time Zoi”, shkruan moderatorja.

“Faleminderit te gjitheve per urimet e pafundme dhe gjithe dashurine e pamase keto dite, ma keni mbushur zemren plot. Faleminderit gjithe stafit mjekesor te Maternitetit “Koço Gliozheni” , ne menyre te vecante Doktor Orionit per gjithe perkujdesjen dhe trajtimin ne te tre lindjet e femijeve te mi. Mirenjohese gjithe jeten”, vazhdoi Arbana duke pozuar e veshur me një fustan vjollcë dhe me tortën në duar.

Në fund pati një falenderim edhe për Eduartin: “Të dua Eduart Grishaj s’di çdo beja pa ty”.