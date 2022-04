Xhensila Myrtezaj eshte nje nga kengetaret me te dashura per publiku shqiptar. Ajo i ka bere te gjithe per vete me ciltersine, zerin e embel dhe embelsin qe e karakterizon.

Karrieren e saj artistike e nisi nga konkursi ‘Ethet e se premtes mbrema’ ku bëhet fjalë për më shumë se 10 vite më parë, prandaj jo të gjithë e mbajnë mend si duket.

Prandaj kjo video më poshtë është mjaft e rrallë dhe ndoshta edhe vetë Xhensila nuk e mban mend.