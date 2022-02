Veshja e fundit e Bora Zemanit i kushtohet Donaldit? Deatji që nuk i shpëtoi rrjetit (FOTO LAJM)

Mbrëmjen e kaluar në “Përputhen Prime” Bora zgjodhi të veshë një palë pantallona me gure të shndritshëm dhe një xhaketë e cila ishte e mbuluar po ashtu nga gure në pjesën e sipërme.

Në fakt moderatorja për këtë “look” është frymëzuar nga aktorja, Zendaya. Kjo e fundit është aktorja e cila në filmin “Spiderman” ka luajtur rolin e të dashurës së Spiderman.

Ky personazh është lidhur jo rrallë herë me Donaldin i ciki ka thënë se është i preferuara i tij. Gjithashtu në parashutën që hyri në BB VIP në ditëlindjen e moderatores, me datën e shënuar, ndodhej pikërisht foto e Spiderman me të dashurën e tij dhe puthja ikonike.

Këto detaje i ka shpërndarë edhe gazetari Olti Curri i cili është bërë këto muaj opinionisti jashtë “Big Brother VIP”.

“Bëjëni lidhjen vetë”, shkruan ia./albeu.com/