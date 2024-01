Vesa Luma tregon se si në Zelandë të Re, mbledhja e prindërve mbahej me bikini në pishinë

E ftuar në një emision, këngëtarja e njohur shqiptare Vesa Luma dhuroi disa momente të ngrohta nga jeta e saj personale, teksa rrëfeu për përvojat e saj gjatë qëndrimit në Zelandë të Re.

Pas një periudhe të gjatë larg shtëpisë, Vesa së bashku me bashkëshortin dhe djalin e tyre Lian, kanë vendosur të kthehen në Shqipëri dhe Kosovë, duke filluar një faqe të re në jetën e tyre.

Vesa tregoi se adaptimeve në një kulturë krejt të ndryshme iu bashkangjiti një lloj amullie dhe ngrohtësie që e bëri ndjenjën e saj për shtëpi të ndjejë kudo ku ndodhej.

Megjithatë, ajo nuk kurseu një histori qesharake dhe shumë karakteristike që i kishte ndodhur gjatë jetës së saj në ishullin oqeanik.

Historia filloi kur Liani, djali i Vesës, i kishte kërkuar asaj të shkonte në mbledhjen e prindërve në shkollën e tij dhe, si një detaj i vogël, të merrte me vete rrobat e banjës. Me një keqkuptim të thjeshtë, Vesa mori rrobat e larjes të djalit të saj, duke menduar se kishte qenë një kërkesë personale për të birin. Imagjinata e saj përballoi një realitet krejt tjetër kur mbërriti në shkollë dhe mësuesja e ftoi të shkonte pas objektit në pishinë, ku prindërit e tjerë po prisnin të veshur me rroba banje dhe shijonin një ‘barbique’ bashkë me fëmijët e tyre.

“Nuk e prisja që një mbledhje prindërish të përfundonte në pishinë me një barbique të përbashkët. Ishte një ndjesi e mrekullueshme dhe tregon shumë për kulturën dhe njerëzit në Zelandë të Re”, tha Vesa.

Ky detaj ishte vetëm një nga shumë episodet që tregojnë për jetën e shtruar dhe çiltërsinë që Vesa dhe familja e saj përjetuan atje. Ajo shtoi se kjo përvojë e ndihmoi të kuptonte se sa e rëndësishme është komuniteti dhe ndërveprimi social, veçanërisht në një vend aq larg sa Zelandë të Re.