Vanessa Hudgens zbulon shtatzëninë e saj në tapetin e kuq të Oscars

Vanessa Hudgens zbuloi lajmin e madh se është në pritje të fëmijës së saj të parë me bashkëshortin Cole Tucker në natën e Oskarit.

Aktorja 35-vjeçare, e cila u martua me lojtarin profesionist të bejsbollit disa muaj më parë, ka pozuar në tapetin e kuq me një fustan të zi të ngushtë që i tregonte barkun e fryrë.

Vanessa Hudgens’ sweet reaction to the #Oscars photographers congratulating her on her pregnancy 🥹 #MTVCeleb pic.twitter.com/I9u7D7n9Bx

— MTV UK (@MTVUK) March 10, 2024