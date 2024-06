Valeri e akuzoi se ka bërë s*ks me Albanon në Ferma VIP, Baby G bën deklaratën e ashpër

Ende pa përfunduar rrugëtimi në “Ferma Vip” mjeku Valer Kolnikaj ka akuzuar këngëtaren Baby G se kishte kryer marrëdhënie seksuale me aktorin Albano Bogdo

Gjatë një interviste televizive Baby është shprehur se ka ndërprerë çdo marrëdhënie me Valerin jashtë Ferma VIP.

“Valerin nuk do e kem asnjëherë shok. Në shtëpi e kam toleru shumë, por jashtë nuk rri me njerëz si Valeri. Njëherë më ka lidhur puna. Kurrë më me Valerin”, tha Baby.

Por edhe Valeri ka insistuar për bindjet e tij me Albanon.

“Nuk do më kesh asnjëherë shok si Albano, nuk do bëhem asnjëherë shok ashtu”, tha Valeri.

“Ti ke Florin”, përfundoi Baby G.