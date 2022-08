Vajzë apo djalë? Ky është personi i vetëm që din gjininë e fëmijës që pret Einxhel dhe Dagz

Lajmi për shtatzëninë e Einxhel ishte një befasi e këndshme për shumë kënd, teksa ajo dhe DJ Dagz pritet të bëhen prindër për herë të parë pas disa muajve.

Tani, Einxhel ka dashur të jetë enigmatike dhe mos të tregojë së cila do të jetë gjinia, pasi që me anë të një postimi ajo është marrë më shumë me mediat, pavarësisht së ishin ato që kishin shkruar për shtatzëninë e saj që disa javë rresht.

Megjithatë, në fund ajo u dorëzua dhe u vërtetua që gazetarja është shtatzënë.

“Çfarë ndodhi me ishalla një djalë? Ndajë mendjen që të bien rehat dhe portalet”, është shprehur Einxhel.

Por, megjithatë, ajo ka shkruar më vonë se nuk e di ende gjininë e fëmijës. Por, ka një person që e di dhe ajo është motra e DJ Dagz.