Vajza e Jakup Krasniqit fejohet në Hagë, pranë të atit: Të kisha premtuar… (FOTO LAJM)

Vajza e ish-kryeparlamentarit të Kosovës, Jakup Krasniqi, është fejuar këtë javë.

Gresa Krasniqi ka zgjedhur ta çojë ceremoninë e fejesës në Hagë, ku i ati ndodhet në paraburgim nën akuzën për krime lufte gjatë kohës kur ishte ndër liderët e UÇK-së.

“E sollëm ceremoninë e fejesës tek ti Babi, se të kisha premtu që në jetët tona mbase padrejtësitë mund të jenë të mëdha, por festat bashkë do i bëjmë. ‘Në të mirë e në të keq, gjithmonë bashkë’, është betimi që në heshtje i bëmë njëri-tjetrit. Ti këtë betim më dhe ditën që linda, e unë këtë betim të dhash diten që fillova te flas. Në të mirë dhe në të keq, fillimisht me ty e pastaj me më të dashurit e mi”, ka shkruar Gresa.