Usher martohet me Jennifer Goicoechea në Las Vegas

Ylli i R&B, Usher dhe partnerja e tij, Jennifer Goicoechea, u martuan të dielën sipas bazës së të dhënave të Zyrës së Nëpunësve të Qarkut Clark.

45 vjeçari dhe 40 vjeçearja i thanë ‘PO’ njëri-tjetrin në një ditë të rëndësishme. Dyshja u martuan vetëm disa ditë pasi ata aplikuan dhe morën licencën e martesës në Las Vegas të enjten, konfirmoi The Times. Usher, emri i plotë i të cilit është Usher Raymond IV, u martua me Goicoechea gati gjashtë vjet pasi ndezi thashethemet për romancë. Spekulimet filluan në vitin 2018 kur Goicoechea postoi një foto në Instagram të saj me një grup burrash, përfshirë Usher.Dyshja u panë përsëri së bashku në vitin 2019 dhe mirëpritën fëmijën e tyre të parë, Sovran Bo Raymond, në gusht 2020.

Më pas, në maj 2021, Usher zbuloi se ai dhe Goicoechea po presin një fëmijë të dytë.Djali i vogël i tyre, Sire Castrello Raymond, lindi atë shtator.

Përveç Sovereign dhe Sire, ylli i R&B ndan djemtë Usher Raymond V dhe Naviyd Ely me ish-bashkëshorten dhe stilisten Tameka Foster, me të cilën ai ishte i martuar nga viti 2007 deri në 2009. Usher ishte gjithashtu i martuar më parë me shkrimtaren Grace Harry nga viti 2015 deri në 2018.