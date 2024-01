Pas Ledionit, një tjetër urim tepër i ngrohtë dhe emocionues ka ardhur nga Lori drejt Sarës për ditëlindjen e saj.

Nëpërmjet një postimi në Instagram, Lori e shoqëron me një falënderim dhe urim për Sarën duke shprehur gjithë dashurinë që ka për të.

‘Të dua më shumë se do mund ta tregoj ndonjëherë e megjithatë kjo nuk do të thotë që nuk do mundohem. Gëzuar ditën e lindjes Sar, faleminderit që me jep shancin të jetoj jetën krah teje [????] ’- është ky urimi që Lori ka bërë për motrën e saj.