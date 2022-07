“Unë jam ajo e vjetra”, rrjeti thotë se kënga e re e Dafinës i dedikohet Ledrit, por Sarës nuk i pëlqeu (VIDEO)

Kënga e fundit e Dafina Zeqirit është “Malli”, e cila siç ndodh përgjithësisht me projektet e saj, ka arritur afër 3 milion klikime në pak ditë.

Por Dafina nuk ndalet dhe ajo ka paralajmëruar një këngë të rë, “Dhimbja”. Por paritur rrjeti ka thënë se kjo këngë i dedikohet Ledrit, ish të dashurit të saj dhe këto fjalë kanë shkuar edhe në veshin e Sara Hoxhës, partneres aktuale të Ledrit dhe nënës së vajzës së tij.

“Krejt ç’ka i pate ti mer ajo tjetra..

Te ti une jom ajo e vjetra!

Sjena une ajo njejta :/

I dont mind qe u TERHEKA”, janë vargjet e këngës.

Pyetja për Sarën: “Cfarë mendon për editimet që janë bërë në TikTok me këngën e re të Dafit për ty dhe Ledrin”?

“Super ide marketingu kushdo që e ka bërë, i lumtë. Me të vërtetë”, është përgjigjur Sara me shenja pikësimi, e cila nuk ka preferuar ta marrë me sportivitet dhe shkaka siç bën me pjesën më të madhe të pyetjeve në Instagram./albeu.com/