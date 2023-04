“U zura keq me Zhakun, do e kisha mbytur në dru”, shoqja e Efit nxjerr bisedat (FOTO LAJM)

Mbrëmjen e djeshme Zhaklin Lekatari u përplas ashpër me Efin. Gjatë debatit Efi tha se opinionistët e kanë personale me të sepse është konfliktuar me to dhe jashtë.

Opinionistët e mohuan duke thënë “gënjen, debatet tona i ka parë gjithë Shqipëria”, mirëpo shoqja e Efit ka publikuar së fundmi një bisedë me Efin, ku kjo e fundit i thotë se është zënë keq me Zhaklinën.

“U zura me Zhakun keq. Ua më erdhi në fytyrë duke ulëritur. Do e kisha mbytur në dru”, ka shkruar Efi.