U zunë për një djalë? Sherri i bujshëm me Einxhel, Kejvina thyen heshtjen: Erdhi nga njerëz të tretë (VIDEO)

Mbrëmjen e djeshme e ftuar në emisionin “Goca dhe Gra” në Top Channel ishte modelja e njohur, Kejvina Kthella.

Gjatë intervistës, bukuroshja bionde foli edhe në lidhje me sherrin me moderatoren Einxhel Shkira dhe modelen, Oriola Marashi, që u bë shumë virale në mediat online.

Mbi të gjitha, modelja thekson se nuk ka qenë një debat për meshkuj, ndërsa shton se kanë qenë palë të treta që kanë ndikuar në konflikt.

“Nuk jemi pajtuar se nuk na ka rënë rasti që të takohemi, por ka qenë diçka pa lidhje, nga ana ime, më shumë për shkak impulsivitetit tim. Është diçka që nuk ka lidhje as me meshkujt, as me shoqërinë tonë. Erdhi nga njerëz të tretë…”, tha Kthella.