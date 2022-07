U zhduk nga rrjetet sociale, moderatorja shqiptare i shpëton 2 aksidenteve të rënda (FOTO LAJM)

Moderatorja e njohur shqiptare, Sara Gjordeni është rikthyer në rrjetin social Instagram për të treguar se brenda një kohe të shkurtër ka pësuar dy aksidente të rënda me makinë. Ajo tregon se aksidenti i dytë ka qenë më i rëndë dhe se një shtyllë e hollë i ka shpëtuar jetën.

“Pasi hapa Instagramin, po lexoj shumë lloj mendimesh në dm se përse jam tërhequr kaq. Përfshi këtu edhe ndonjë beb (sërish), por jo nuk jam shtatzëne! Brenda shumë pak kohësh, kam pësuar dy aksidente të renda me makine. Asnjëri me makinen time, dhe tek të dy kam qenë pasagjere. Aksidenti i dytë ka qenë aq i rëndë sa për familjen time shtylla e hollë që mbajti makinën për të mos rënë në një greminë të vogël që shërbente si themel pallatesh, është bërë vend i shenjtë. Sapo mora veten nga aksidenti i parë ndodhi i dyti, ndaj mora pak kohe larg çdo rremuje të rrjeteve sociale, për të qëndruar me familjen time, që për pak humbi të vetmin fëmijë, dhe të vlerësoja jetën më tepër”, shkruan Sara.

Në një tjetër postim ajo shpjegon edhe gjendjen e saj shëndetësore pas aksidentit.

“Nga te dy keto aksidente kam shpëtuar vetëm me dy kembë të dëmtuara rëndë. Njërën të krisur, dhe tjetrën të thyer, shikim përkohesisht të dëmtuar në syrin e djathtë. Dhe disa gërvishtje nëpër trup, por të paktën jam e lumtur që sot askush nuk është duke folur për vdekjen time. Do jem aktive sërish kur të ndihem më mire. Zoti është i madh. Falenderimet i takojnë vetëm atij”, shkruan Sara.

Moderatorja ka publikuar dhe një foto të disa pjesëve të trupit të saj pas dy aksidenteve të rënda që ka pësuar.