U shpall “Miss Golden Girl”, bukuroshja që mori kupën është e dashura e gazetarit shqiptar (FOTO LAJM)

Bjellorusia këtë vit u përfaqësua në “Miss Globe” nga Ekaterina Dubenik, e cila arriti të kurorëzohej si “Miss Golden Girl”, në një ceremoni që u zhvillua në Tiranë të shtunën, më 15 tetor.

Ekaterina nuk është emër i panjohur pasi dy vite më parë ajo u bë pjesë e portaleve si e dashura bjelloruse e gazetarit të njohur Klinton Zeqirajt.

Klinton Zeqiraj, gazetari i emisionit “Stop”, prej kohësh është në një lidhje me Ekaterinën. Dyshja u njohën në Sarandë dhe siç ka treguar Klintoni, ajo është personi i duhur për të.

Ky i fundit ka publikuar në rrjetin e tij social disa nga momente nga konkursi i bukurisë dhe krah tyre ka bërë një dedikim shumë të bukur për të dashurën e tij.

“Miss Golden Girl @ekaaaterinas ❤️ Jam i lumtur që pate këtë eksperiencë dhe që e shijove deri në fund ke shkëlqyer mbrëmë në skenë. Me mirësinë, fisnikërinë dhe bukurinë tënde të pastër dhe pa filtra ke fituar zemrat e shumë njerëzve dashamirës. Faleminderit të gjithëve ju miq, shok, koleg, të njohur dhe të panjohur për mbështetjen që keni bere ndaj Kaltërinës. Im so happy for you my love. You are the queen“, ka shkruar ai.

Kujtojmë që dyshja prej dy vitesh po jetojnë një histori të bukur dashure, nga ku bukuroshja bjelloruse prej një viti është shpërngulur në Shqipëri dhe po bashkëjeton me njeriun e saj të zemrës.

Veç marrëdhënies së tyre shumë të mirë, spikat edhe ajo e mamasë të Klintonit me nusen. Ato ndajnë vazhdimisht momente shumë të bukura nga marrëdhënia e tyre edhe me ndjekësit në Instagram.